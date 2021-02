O anúncio da contratação do atacante uruguaio Loco Abreu, que defenderá o Athletic no Campeonato Mineiro, simplesmente parou São João del-Rei. Antes mesmo da chegada do jogador de 44 anos, até música já foi feita por um rapper, torcedor do clube.

"Fiquei muito feliz com a contratação do Loco Abreu. A diretoria do clube, junto com a Esquadrão de Aço (Torcida Organizada), me pediu para fazer uma música. Fiz em cinco minutos e, em menos de 24 horas, está dando uma repercussão muito grande na cidade", conta Jonatha Henrique, o MC Tico, ao Hoje em Dia.

De acordo com o gerente Fábio Mineiro, em entrevista à Rádio São João del-Rei, Loco Abreu chegará na cidade na próxima terça e será apresentado as torcedores no estádio. O uruguaio será recepcionado por uma comitiva do clube um dia antes, no Rio de Janeiro.