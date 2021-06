O Cruzeiro confirmou a contratação do lateral-esquerdo Jean Victor. O anúncio oficial foi feito na tarde desta sexta-feira (25) pelas redes sociais e pelo site do clube. O atleta, ex-Boavista-RJ, firmou vínculo com a Raposa até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Jean tem 26 anos, é mineiro de Ouro Branco e acumula passagens também por Botafogo, Botafogo-PB, Oeste, Audax-RJ e Paraná.

Na temporada passada, vestindo a camisa do time de Curitiba, esteve em campo em 34 partidas e marcou dois gols. Depois, retornou ao Boavista, tendo participado de 15 duelos.

Confira a ficha do novo reforço do Cruzeiro

Nome completo: Jean Victor Barros

Nascimento: 01/07/1994 (Ouro Branco-MG)

Altura: 1,80m

Posição: lateral-esquerdo

Clubes: Botafogo (2012 a 2016), Botafogo-PB (2016), Oeste-SP (2017), Audax Rio (2018), Paraná Clube (2020, Boavista-RJ (2017 a 2018, 2019 a 2020 e 2021) e Cruzeiro (desde 06/2021)

Título: Campeonato Brasileiro Série B (2015)