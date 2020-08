"O negócio é quente". Esta foi a informação recebida pelo Hoje em Dia sobre o interesse do Spartak Moscou no lateral-direito Guga, do Atlético. Após a publicação de uma matéria sobre a desistência do clube russo no jogador de 21 anos, baseada em informação vinda da imprensa local (russa), a reportagem foi procurada e informada do contrário.

De acordo com a fonte, que pediu para ter o nome preservado, o alvinegro tem em mãos (deste esta segunda-feira (3) uma oferta de 4,5 mihões de Euros (R$ 28 milhões) do alvirrubro europeu, conforme já havia sido antecipado pelo jornalista Léo Gomide, da Rádio 98FM e da Band Minas.

Ainda segundo a fonte, as tratativas com o Spartak ocorrem há um ano e meio e só dependem do Atlético aceitar a proposta. A expectativa é de um desfecho até o fim desta semana. A ver.

