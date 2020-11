O treinador do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, foi indicado ao prêmio de melhor técnico do século XXI pelo “Globe Soccer Awards”. A escolha do vencedor, que contempla o período de 2001 a 2020, será divulgada no dia 27 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes.

O comandante da Raposa vai concorrer com mais nove técnicos: Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Joachim Low, Josep Guardiola, José Mourinho, Marcelo Lippi, Vicente del Bosque e Zinedine Zidane.

A votação é aberta ao público e pode ser acessada por este link.

Currículo

O ponto alto de Felipão no período foi a conquista da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002. Em contrapartida, o treinador ficou marcado por ter sido o técnico do Brasil na goleada de 7 a 1 sofrida pela Alemanha, na semifinal do Mundial de 2014.

Scolari também teve passagem de destaque pelo selecionado de Portugal, conquistando o vice-campeonato da Eurocopa de 2004 e chegando à semifinal da Copa de 2006.

Em clubes, teve passagem apagada pelo Chelsea-ING, pela China e pelo futebol do Uzbequistão.

No futebol brasileiro, conquistou a Copa do Brasil de 2012 e o Campeonato Brasileiro de 2018 pelo Palmeiras.

Em outubro, aceitou o desafio de tentar levar o Cruzeiro de volta à elite do futebol brasileiro.