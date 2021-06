Os laterais Guilherme Arana e Guga do Atlético, estão em uma pré-lista com 50 jogadores enviada pelo técnico da seleção olímpica para o Comitê Olímpico do Brasil para os Jogos de Tóquio, e divulgada pela ESPN, nesta terça-feira (15). A relação conta com 50 nomes e será reduzida para 18 na convocação final, marcada para a próxima quinta.

A presença da dupla do Galo na relação já era esperada, já que ambos foram figuras frequentes no ciclo olímpico. O Alvinegro, inclusive, já havia sido informado previamente da pré-convocação dos laterais.

O ponto de interrogação gira em torno dos três jogadores acima de 23 anos que entrarão na lista final.

Na pré-lista estão os goleiros Alisson e Weverton e Santos, os zagueiros Marquinhos, Felipe e Lucas Veríssimo, os volantes Fernandinho e Alison e os atacantes Neymar e Gabigol.

Entretanto, a não obrigatoriedade dos clubes a liberar os jogadores para as Olímpiadas é o maior empecilho para a convocação.

A presença da maioria dos listados na Copa América, que está sendo disputada no Brasil, dificulta ainda mais as tratativas para uma possível autorização dos clubes, especialmente os europeus.

Os jogos de Tóquio serão disputados entre os dias 22 de julho e 8 de agosto. A abertura oficial será no dia 23 de julho.

Confira a relação:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Brenno (Grêmio), Cleiton (Red Bull Bragantino), Gabriel Brazão (Real Oviedo-ESP), Ivan (Ponte Preta), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras);

Laterais-direitos: Dodô (Shakhtar Donetsk-UCR), Emerson (Barcelona-ESP), Gabriel Menino (Palmeiras) e Guga (Atlético-MG);

Laterais-esquerdos: Abner (Athletico-PR), Caio Henrique (Monaco-FRA) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid-ESP), Felipe (Atlético de Madrid-ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Ibañez (Roma-ITA), Lucas Veríssimo (Benfica-POR), Luiz Felipe (Lazio-ITA), Marquinhos (PSG-FRA), Nino (Fluminense), Rodrigo Caio (Flamengo) e Vitão (Shakhtar Donetsk-UCR);

Volantes: Alison (Santos), Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Fernandinho (Manchester City-ING), Gerson (Olympique de Marselha-FRA), Liziero (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Maycon (Shakhtar Donetsk-UCR) e Patrick de Paula (Palmeiras);

Meias: Claudinho (Red Bull Bragantino), Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE), Pedrinho (Benfica-POR) e Reinier (Borussia Dortmund-ALE);

Atacantes: Antony (Ajax-HOL), David Neres (Ajax-HOL), Evanílson (Porto-POR), Gabigol (Flamengo), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), Malcom (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Hertha Berlim-ALE), Neymar (PSG-FRA), Pedro (Flamengo), Richarlison (Everton-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Vini Jr (Real Madrid-ESP) e Yuri Alberto (Internacional)