O segundo gol do Atlético, na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, foi de muita importância para o time na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, mas, também, para o autor. Foi o primeiro do volante Neto na equipe principal do Galo.

O jogador, de apenas 18 anos, recebeu o levantamento de Vargas, chutou de primeira da entrada da área e contou com a sorte de a bola desviar em Pedro Henrique e enganar o goleiro Bento, do Furacão.

Neto tem uma história interessante no Atlético. Ele fez sua estreia na equipe profissional com apenas 16 anos, sob o comando de Levir Culpi, em 2019. Na ocasião, o Galo jogou contra o Tombense, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, em uma partida em que o então treinador alvinegro colocou um time cheio de garotos em campo.

Após a estreia, Neto jogou mais uma vez, na mesma temporada, contra a URT, mas logo voltou às categorias de base, atuando pelo sub-17 e pelo sub-20. Neste ano, o jogador atuou em seis partidas, sendo duas delas sob o comando de Lucas Gonçalves no início da temporada e as demais por oportunidades concedidas pelo técnico Cuca.