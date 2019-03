O centroavante Gonzalo Higuaín anunciou nesta quinta-feira que não jogará mais pela seleção da Argentina. O jogador do Chelsea, de 31 anos, está há oito meses sem ser chamado ao time nacional, agora comandado pelo técnico Lionel Scaloni, e fez o anúncio em um programa de TV da FOX Sports argentina.



"Pensei profundamente e o meu ciclo na seleção terminou. Agora quero desfrutar com a minha família. Para alegria de muitos e de outros nem tanto, o meu ciclo chegou ao fim", revelou Higuaín, que marcou 31 gols em 75 partidas com a camisa da Argentina. "Scaloni me escreveu e eu disse que meu tempo na seleção tinha terminado".



O centroavante sempre foi muito criticado devido à falta de eficiência nas três finais perdidas em dois anos a serviço da seleção da Argentina: a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando perdeu um gol cara a cara com o goleiro alemão Manuel Neuer; e as Copas Américas de 2015 e de 2016 (edição especial pelo centenário da Conmebol), ambas para o Chile.



"Na Argentina, fala-se mais dos gols que eu perdi que os que marquei. Os gols nas Eliminatórias são tão importantes como os do Mundial. Vi sofrer muito a minha família", revelou. "Chegar a uma competição e poder jogar as finais... se isso é fracassar, então não sei de nada. Fracassar é não conseguir se classificar para uma Copa do Mundo, é uma palavra forte", completou.



Higuaín está atualmente no Chelsea, a pedido do técnico italiano Maurizio Sarri, com quem trabalhou no Napoli. Ele foi emprestado pela Juventus e já jogou também na Europa pelo Real Madrid.