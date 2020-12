Após somar dez pontos dos últimos doze disputados contra equipes da segunda metade da classificação da Série B, o Cruzeiro passa a sonhar com objetivos maiores na competição.

Com 38 pontos, e com remotas chances de rebaixamento, a Raposa vem de vitórias sobre Brasil-RS e Vitória, empate diante do CRB, e agora mira uma ascensão na tabela na reta final do campeonato.

No caminho para alçar voos maiores no torneio, o time celeste terá pela frente cinco jogos contra adversários diretos por uma vaga no G-4.

A sequencia - decisiva para as pretensões da equipe estrelada no torneio - terá início nesta terça-feira (15), às 21h30, no Independência, diante do CSA, 5º colocado, com 44 pontos, pela 28ª rodada.

Três dias depois, os comandados de Felipão vão à Florianópolis enfrentar o Avaí, 7º colocado, com 40 pontos.

Na última rodada antes do Natal, o Cruzeiro terá pela frente a Ponte Preta, 9ª colocada, com 40 pontos, no dia 22 de dezembro, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

De volta à Belo Horizonte, a equipe celeste vai encarar o Cuiabá, 6º colocado, com 44 pontos, no Independência, no dia 29 de dezembro.

O primeiro confronto da Raposa em 2021 também terá caráter decisivo. No dia 8 de janeiro, o time estrelado vai duelar com o Sampaio Corrêa, 4º colocado, com 45 pontos, no estádio Castelão, em São Luís.

Reta final

Depois dos quatro confrontos diretos, o Cruzeiro vai enfrentar o Oeste, lanterna da competição e virtualmente rebaixado, no dia 13 de janeiro, no Horto.

Três dias depois, outro duelo direto. Dessa vez, com o Juventude, 3º colocado, com 46 pontos, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Passado os jogos contra postulantes ao acesso, a Raposa vai encerrar a Série B contra equipes que hoje ocupam a segunda metade da classificação.

Nos três últimos jogos do campeonato, a equipe comandada pelo técnico Felipão vai enfrentar o Operário-PR (12º) e o Náutico (18) em casa, e fecha o torneio diante do Paraná (17º), no Independência.