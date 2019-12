A despedida do Atlético no ano, marcada para o próximo domingo (8), será especial para um ídolo do torcedor. Longe dos gramados desde a vitória po 2 a 0 sobre o Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro Victor voltará a ocupar o posto no qual fez 418 partidas com a camisa alvinegra.

Recuperado de uma lesão no joelho, o "Santo" dos atleticanos retornará ao time titular após 144 dias, ou 21 semans, ou quase 5 meses fora de ação. De acordo com o técnico Vagner Mancini, a ideia era colocá-lo já no jogo contra o Botafogo, realizado nesta quarta-feira (4), no Mineirão. Contudo, ainda segundo o treinador, em respeito a tudo que Cleiton, substituto imediato, fez, acabou deixando o retorno do camisa 1 para o duelo em Porto Alegre contra o Internacional.

Atlético e Colorado se enfrentam domingo, a partir das 16h, no Beira Rio. Já classificado para a Copa Sul-Americano, os mineiros entrarão em campo dividindo o clima de férias com a ambição de ganhar um dinheiro a mais, caso melhore a colocação na tabela.