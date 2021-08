As nove vitórias e dois empates nos onze últimos jogos do Campeonato Brasileiro consolidaram o Atlético como o principal candidato ao título da competição neste momento.

De acordo com o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Galo tem atualmente 50,8% de chances de conquistar o Brasileirão.

Com 39 pontos, em 18 jogos, o time mineiro lidera a disputa com cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras, terceiro mais cotado para levantar a taça, com 14,9% de probabilidades, segundo os matemáticos.

Ainda conforme o Probabilidades no Futebol, a segunda equipe com mais chances de ser campeã é o Flamengo, com 16,6%.

O Rubro-Negro ocupa atualmente a 5ª colocação na classificação, mas com dois jogos a menos do que o Atlético.

Outros concorrentes

Fechando o grupo dos mais cotados para conquistar o Brasileiro aparece o Fortaleza, terceiro colocado na tabela, com 32 pontos, e 17 jogos (contra 18 de Galo e Palmeiras), o que gera atualmente 11,2% de probabilidades de conquistar a Série A.

Caso vença o Cuiabá, nesta segunda-feira (30), às 21h30, no Castelão, no encerramento da 18ª rodada, o Tricolor do Pici certamente verá esse percentual aumentar.

Após empatar em 1 a 1 com o Alvinegro, nesse domingo, o Red Bull Bragantino, quarto colocado, com 32 pontos e 18 jogos, tem 4,1% de chances de título da Série A neste momento.

Com o adiamento do duelo com o Grêmio, pela 19ª rodada, em razão dos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, o Atlético volta a campo apenas no dia 12 de setembro, para encarar o Fortaleza, na capital cearense, na abertura do returno do Brasileirão.

