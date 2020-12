Com 26 partidas disputadas nesta Série A, a divisão da campanha do Atlético ao meio mostra que a entrada dos empates na vida do time de Jorge Sampaoli provocou uma queda significativa no aproveitamento.

Até a 14ª rodada, quando completou 13 partidas, pois o jogo contra o Athletico-PR, pela sexta rodada, foi adiado, o Galo somava nove vitórias e quatro derrotas. Eram 27 os pontos conquistados em 39, aproveitamento de 69,2%, superior ao do atual líder São Paulo (67,9%).

O empate com o Fluminense, na 16ª rodada, marcou o início da irregularidade do Atlético atuando como mandante neste Campeonato Brasileiro

Este desempenho foi alcançado principalmente pelo fato de o Atlético ter vencido os seis jogos que disputou como mandante, no Mineirão.

Apesar da derrota de 2 a 1 para o Fortaleza na 14ª rodada, quando disputou seu 13º jogo neste Brasileirão, o Galo era líder isolado, com dois pontos e uma partida a menos que o segundo colocado Internacional. Três pontos separavam o time de Sampaoli do Flamengo, que também tinha 13 partidas.

O atual líder São Paulo, que tem sete pontos a mais que os atleticanos, somavam 24 e também tinham entrado em campo 13 vezes.

Fator casa

Nos últimos 13 jogos, foram alcançados pelo Atlético 19 pontos em 39, com um aproveitamento de 48,7%, marca idêntica a que tem atualmente o Santos, que é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro.

A queda de produção atleticana foi provocada pela perda do fator mando de campo. Nos últimos 13 confrontos disputados na Série A, o Galo atuou sete vezes no Mineirão. Foram três vitórias, três empates e uma derrota, com 12 dos 21 pontos conquistados e um aproveitamento de 57,1%.

Como visitante, o desempenho alvinegro foi muito parecido neste recorte. Nos primeiros 13 jogos do Brasileirão, foram sete partidas longe de Belo Horizonte, com três vitórias e quatro derrotas. Os nove pontos conquistados significam 42,8% de aproveitamento.

Dos últimos 13 jogos do Galo nesta Série A, seis foram como visitante, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Os sete pontos representam 38,8% de aproveitamento.

Os números mostram que no 1/3 final do Campeonato Brasileiro, quando atuará seis vezes no Gigante da Pampulha, a manutenção do sonho do título dependerá da recuperação do grande desempenho que o time de Sampaoli teve como mandante nas 13 primeiras partidas disputadas na competição. E este desafio começa neste sábado (26), quando recebe o vice-lanterna Coritiba, às 17h, no Mineirão.