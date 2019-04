Salve, salve amigos do kart!! No último sábado, foi realizada a 3ª rodada do Campeonato Mineiro de Super Kart amador no Kartódromo RBC Racing em Vespasiano.

A rodada dupla não deixou a desejar em competitividade e nível técnico e quem esteve lá neste sábado não teve do que se arrepender. Vale ressaltar que alinharam no grid, nada mais, nada menos, do que 05 pilotos apoiados pelo campeonato TOTAL KART / HOJE EM DIA. Tal fato apenas reafirma o compromisso e a força deste campeonato no cenário do kartismo amador em Minas Gerais.

No que se refere à primeira prova, houve tomada de tempo para formação do grid e foi iniciada por volta das 10 horas. Após ótimas disputas, a bandeirada final recebeu em primeiro lugar Cacau Nunes (com direito a melhor volta da prova), seguido por Cláudio Junqueira e Joanes Gouvêa. Este chegou sendo escoltado bem de perto por Marcelo Silva e Humberto Alves. Diferença de 0.3 segundos do terceiro ao quinto colocados. Kartismo não tem respiro até a bandeirada final, mas Joanes usa sua experiência como poucos e segurou a terceira posição.

Para a segunda prova do sábado, a formação do grid é feita pela inversão do resultado da corrida anterior, do P1 ao P10. Sendo assim, prova iniciada com Marconi Abreu na ponta, já que ele havia chegado na P10 anteriormente. Abreu aproveitou bem a oportunidade, mostrou sua costumeira habilidade, cravou a melhor volta e levou a vitória, seguido de perto por Joanes Gouvêa que mais uma vez buscou bom resultado. O pódio foi preenchido ainda por Adriano Veloso, Marcelo Silva e Cláudio Junqueira, nessa ordem. Alguns nomes se repetiram no pódio nas duas baterias e não por acaso estão bem na tabela do campeonato, ou seja, regularidade é fundamental.

Isto posto, o campeonato ficou assim ao final da 3ª etapa e das 6 provas disputadas: O piloto Joanes Gouvêa lidera com 44 pontos, seguido por Marcelo Silva com 31 pts. Leonardo Christian e Marconi Abreu vêm logo atrás com 30 pts e Adriano Veloso fecha os cinco primeiros colocados com 29 pts.

Como podemos ver, o campeonato TOTAL KART / HOJE EM DIA foi muito bem representado com dois pilotos no pódio nas duas baterias e de quebra, estes são líder e vice líder do Campeonato Mineiro.

E por falar em liderança, o grande Joanes Gouvêa que aos 61 anos vem dando lições em muitos pilotos e liderando o campeonato, disse o seguinte sobre a etapa deste fim de semana : “Muito feliz com o grande resultado. Nossa preocupação era chegar entre os cinco pra poder largar bem na segunda bateria, assim foi feito. Na 1° bateria chegamos em P3, na 2° bateria chegamos em P2, isso nos deu o 1° lugar geral. Com esse resultado contínuo líder do CMK, com uma vantagem expressiva. Muito feliz com o resultado e com nossos patrocinadores”.

O campeonato mineiro de Super Kart volta com a 4ª etapa e as 7ª e 8ª provas no dia 18 de maio. Prestigiem o kartismo e compareçam.

E como diria Kal-El : “Para o alto e avante !!”

Este material é de responsabilidade da equipe de divulgação Total Kart.