Um passagem que, com certeza absoluta, não deixará saudades no torcedor atleticano. Contratado por empréstismo junto ao Danúbio, do Uruguai, o zagueiro Martín Rea não completou o vínculo com o clube mineiro. Nesta segunda-feira (10), inclusive, o alvinegro informou o rompimento "amigável".

Trazido pelo ex-diretor de futebol Alexandre Gallo em agosto de 2018, Rea foi pouco utilizado e, sem oportunidades e, muito mesmo, sequência, acabou encostado no elenco. O contrato, que duraria até o último dia deste mês, encerrou-se sem problemas para as partes.

Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, o jogador não receberá nenhuma compensação pelo rompimento antecipado. O destino, inclusive, deve ser o futebol mexicano e não o retorno ao país de origem. O próximo clube do zagueiro de 21 anos deverá ser o Atlante, da Segunda Divisão nacional, com sede em Cancún.

Pelo Galo, Rea fez apenas duas partidas em 303 dias como atleta do clube; contra Tombense e Tupynambás, ambos no Campeonato Mineiro.