O Atlético tem o primeiro reforço confirmado para 2019. O zagueiro Réver foi anunciado pelo clube mineiro no fim da tarde desta quinta-feira (27). Após fazer exames em Belo Horizonte no dia 21 de dezembro, o jogador voltou para suas férias e aguardava o sinal verde entre Galo, Internacional e Flamengo. Após o acerto triplo, Réver volta ao clube onde venceu a Copa Libertadores de 2013.

O defensor estava no Flamengo desde 2016 e era o capitão da equipe alvinegra. Reencontrará o velho companheiro Leonardo Silva para disputar uma outra Libertadores pelo Galo. O acerto foi de três anos de contrato, até dezembro de 2021. O Atlético mantinha um percentual dos direitos econômicos do jogador, que conseguiu a liberação do Fla (onde estava emprestado pelo Inter até dezembro de 2019) e do Colorado (com quem tinha contrato até dezembro de 2019).

"Estou me sentindo em casa realmente, um lugar que me acolheu muito bem na minha primeira passagem. Sou muito grato ao Atlético e à diretoria, que me buscou novamente. Fico muito feliz e espero corresponder com grandes partidas e títulos. Esse é o meu maior objetivo e sempre será, com a camisa do Atlético, onde me sinto muito bem", afirmou o jogador, ao site oficial do Atlético.

Réver esteve no Atlético entre 2010 e 2014, sendo campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. É o segundo maior zagueiro-artilheiro do clube, atrás apenas de Léo Silva. Marcou 22 gols em quatro temporadas e meia. Nos quatro anos longe do Atlético, somou apenas 12 gols por Internacional e Flamengo - 3 gols em 2015, 2 gols em 2016, 5 gols em 2017 e 2 gols em 2018.