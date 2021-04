Contratado há menos de um mês, o volante Rômulo vem ganhando espaço no time neste início de segunda passagem pelo Cruzeiro.

Utilizado em uma função um pouco mais ofensiva da exercida na Itália, onde atuou na última década, Rômulo foi acionado no decorrer de quatro jogos e agradou. Como ainda estava abaixo dos companheiros na questão física, o ítalo-brasileiro entrou apenas no segundo tempo nos confrontos com Boa Esporte, Coimbra, Atlético e América-RN. Esse último pela Copa do Brasil.

Mesmo com poucos minutos, ajudou a equipe estrelada a garantir a vitória nas partidas em questão.

O bom passe, aliado a experiência e poder de articulação credenciaram o jogador a iniciar jogando na derrota por 1 a 0 para o Pouso Alegre, no último domingo (18), no estádio Manduzão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

O desempenho discreto de Marcinho e Claudinho, principais concorrentes a uma vaga entre os titulares fizeram com que a entrada de Rômulo na equipe acontecesse de forma natural.

Elogio do chefe

Mesmo com o revés no Sul de Minas, o técnico Felipe Conceição fez questão de elogiar brevemente o momento do camisa 27 nas últimas partidas.

"O Rômulo é um caso à parte porque vem produzindo, vem lutando pela posição, hoje teve oportunidade de iniciar a partida. Como eu falei anteriormente, nós contamos com todos”, disse o comandante, em entrevista coletiva.

Provavelmente com o volante mantido no onze inicial, o comandante estrelado já pensa no duelo decisivo com o Patrocinense, neste domingo (25), às 16h, no Mineirão, no encerramento da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Com 17 pontos, na terceira colocação, o time celeste busca o triunfo no Gigante da Pampulha para garantir vaga na semifinal do torneio sem depender de outros resultados.

