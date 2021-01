Livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, após a vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, nessa quarta-feira (20), no Independência, o Cruzeiro parte para os dois últimos jogos na Série B sem maiores ambições na tabela.

O primeiro deles será contra o Náutico, neste domingo, às 16h, também no Horto, pela 37ª rodada da competição.

Se não consegue almejar voos maiores na classificação, o time celeste vai ter a missão de defender uma longa invencibilidade diante do Timbu.

A última derrota da Raposa para a equipe pernambucana ocorreu no dia 17 de maio de 2019, em duelo realizado no estádio dos Aflitos, no Recife, pela segunda rodada do Brasileirão.

Na ocasião, o Timbu venceu por 2 a 0, com gols do volante Derley e do atacante Carlinhos Bala, que defendeu o time celeste em 2006.

Desde então, as equipes se enfrentaram mais seis vezes, com quatro vitórias do Cruzeiro e dois empates. (Confira a lista abaixo).

O último encontro entre os times foi realizado no dia 25 de outubro do ano passado. No jogo em questão, o placar terminou empatado em 1 a 1, em confronto disputado nos Aflitos, pela 18ª rodada da Série B.

Vinícius abriu o placar para o Náutico no primeiro tempo, e Airton empatou para a Raposa, já nos minutos finais da partida.

Rival ameaçado

Com 47 pontos, na 13ª colocação, o Cruzeiro não tem qualquer risco de ser rebaixado para a Série C.

Por outro lado, o Náutico vem lutando para não cair para a terceira divisão. Com 42 pontos, o Timbu ocupa a 15ª colocação, com três pontos de vantagem para o Figueirense, que abre o Z-4.

Depois de enfrentar a Raposa, o time pernambucano vai receber o CSA, no dia 30 de janeiro, nos Aflitos.

Confira os últimos confrontos entre Cruzeiro e Náutico:

Náutico 2x0 Cruzeiro - 17/05/2009 - (Estádio dos Aflitos / Recife) - Campeonato Brasileiro 2009

Cruzeiro 4x 2 Náutico - 23/08/2009 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2009

Náutico 0x0 Cruzeiro - 26/05/2012 - (Estádio dos Aflitos / Recife) - Campeonato Brasileiro 2012

Cruzeiro 3x0 Náutico - 02/09/2012 - (Independência / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2012

Cruzeiro 3x0 Náutico - 14/07/2013 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 2013

Náutico 1x4 Cruzeiro - 06/10/2013 - (Arena Pernambuco / São Lourenço da Mata) - Campeonato Brasileiro 2013

Náutico 1x1 Cruzeiro - 25/10/2020 - (Estádio dos Aflitos / Recife) - Campeonato Brasileiro B 2020

Fonte: Cruzeiropédia