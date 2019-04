A seleção brasileira se manteve na terceira colocação do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira pela entidade, depois dos amistosos realizados na Europa no mês passado - empate contra o Panamá e vitória sobre a República Checa. Com os mesmos 1.676 pontos da lista passada, o time comandado pelo técnico Tite está atrás somente da Bélgica, que segue na ponta com 1.737, e da França, que tem três pontos a menos.



Belgas e franceses jogaram duas vezes pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 e venceram seus compromissos. Assim como a Inglaterra, que ultrapassou a Croácia na atualização do ranking e assumiu a quarta colocação com 1.647 pontos. Os vice-campeões mundiais ficam na quinta posição e são seguidos de perto pelo Uruguai, que ganhou dois amistosos na China e jogou Portugal de Cristiano Ronaldo para o sétimo lugar.



Ingleses e uruguaios foram os únicos a ganharem posições no Top 10 do ranking, que é completado por Suíça (oitava colocada), Espanha (nona) e Dinamarca (10.ª). Logo na sequência aparece a seleção da Argentina, de Lionel Messi, que nos amistosos de março tropeçou contra a Venezuela - 3 a 1, em Madrid - e derrotou Marrocos por 1 a 0.



Dando mostras de recuperação após um 2018 para esquecer - eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia e rebaixamento na Liga das Nações -, a Alemanha galgou três colocações no ranking da Fifa, assumindo o 13.º lugar, após bater a Holanda fora de casa em sua estreia nas Eliminatórias da Eurocopa, além de um empate contra a Sérvia em amistoso.



Os alemães deixaram para trás os próprios holandeses, que caíram do 14.º para o 16.º lugar, e o Chile, que está uma posição acima, em 15.º. A Itália, que venceu duas vezes em março, subiu da 18.ª para a 17.ª colocação, trocando de posição com o México.



A próxima atualização do ranking da Fifa será divulgada no dia 14 de junho, data do início da Copa América no Brasil.



Confira o ranking da Fifa:



1.º - Bélgica - 1.737 pontos

2.º - Francia - 1.734

3.º - Brasil - 1.676

4.º - Inglaterra - 1.647

5.º - Croácia - 1.621

6.º - Uruguai - 1.613

7.º - Portugal - 1.607

8.º - Suíça - 1.604

9.º - Espanha - 1.601

10.º - Dinamarca - 1.586

11.º - Argentina - 1.580

12.º - Colômbia - 1.573

13.º - Alemanha - 1.570

14.º - Suécia - 1.567

15.º - Chile - 1.559

16.º - Holanda - 1.554

17.º - Itália - 1.550

18.º - México - 1.549

19.º - País de Gales - 1.539

20.º - Polônia - 1.535