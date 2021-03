A facilidade em dar assistências é uma das marcas de João Paulo no América. E neste início de temporada ele mostrou que continua com o pé calibrado, ao fazer o cruzamento para o gol de Alê na vitória por 1 a 0 sobre o Boa, na estreia do Coelho no Campeonato Mineiro.

“Os laterais são apoiadores, que dão o último passe antes da finalização a gol. Tenho sido feliz nesse quesito. Importante iniciar o campeonato e ver o companheiro fazendo o gol. Estamos trabalhando de forma correta e esperamos dar mais assistências", afirmou o alviverde.

O ala ressaltou ainda que o esquema de jogo proposto por Lisca o favorece a aproveitar essa sua principal característica. Com isso, ambiciona novas assistências ao longo da competição.

"A gente tem a liberdade de ataque e a responsabilidade de marcar também. Mas nosso padrão de jogo nos dá um poderio ofensivo bem grande. Acho importante até pelas minhas características, gosto de fazer cruzamentos aos meus companheiros", disse.

Após a boa estreia, as atenções se voltam para o duelo desta quarta-feira (3), às 19h15, com o Athletic, em Juiz de Fora. Os dois times têm três pontos, mas o adversário aparece na vice-liderança, enquanto o Coelho é o terceiro colocado.

“A gente projeta um jogo bastante difícil como foi contra o Boa Esporte. A equipe deles está trabalhando há mais tempo, pegando conjunto de jogo. O Lisca vai nos passar o que precisamos para fazer um grande jogo e, consequentemente, buscar um resultado positivo”, destacou.