O atraso na chegada da delegação do Deportivo Lara ao Brasil para o jogo com o Cruzeiro, anteriormente marcado para esta quarta-feira, no Mineirão, fará a partida mudar de data. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcará a partida para quinta-feira (13), às 19h15.

O anúncio da mudança de data do jogo deve ser feito pela Conmebol nas próximas horas. E o Cruzeiro já trabalhava com a possibilidade de enfrentar o Deportivo Lara-VEN na quinta-feira, até pela situação dos venezuelanos, que travam uma luta intensa desde o começo desta semana para chegarem ao Brasil.

A reportagem conversou com uma pessoa ligada à diretoria do Cruzeiro, e ouviu dela que o clube celeste aguarda a chegada do clube adversário para definir o que será feito em relação ao jogo. E que não se oporia a realizar a partida na quinta-feira, um dia após a data antes definida pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

A fonte ainda citou que chegaria a ser desumano jogar um jogo na quarta-feira se os venezuelanos chegassem ao Brasil na madrugada. E que para não inviabilizar o jogo nesta semana, que o clube não se oporia ao jogo acontecer na quinta-feira.