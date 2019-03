O Tottenham inaugurou neste domingo o Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, estádio com capacidade para 62 mil pessoas sentadas. Em partida pela categoria sub-18, o time da casa entrou em campo para a realização do primeiro teste oficial da construção e venceu o Southampton por 3 a 1.



J’Neil Bennett foi responsável pelo primeiro gol do novo estádio, construído no mesmo terreno onde existia e foi demolido o White Hart Lane, em que o Tottenham mandou partidas entre 1899 e 2017. Neste domingo, o público presente no jogo foi de 29 mil pessoas.



O intervalo entre a última partida realizada no White Hart Lane e a primeira no Tottenham Hotspur Stadium foi de 679 dias. O clube planejava a inauguração para o início da temporada 2018/2019, mas as obras sofreram atrasos por causa das precárias condições de segurança para os operários. Por isso, os mandos de campo vinham acontecendo no estádio de Wembley, em Londres.



O Tottenham pretende utilizar o estádio nas demais partidas do Campeonato Inglês e no mata-mata da Liga dos Campeões da Europa, que a essa altura está nas quartas de final. O clube inglês ainda precisa fazer mais um evento-teste antes de receber a permissão para mandar jogos do time principal.



Entrevistado no gramado, o técnico argentino Mauricio Pochettino comentou sobre a inauguração. "Todos nos sentimos da mesma forma, muito empolgados. É o mesmo sentimento de quando jogamos pela última vez em White Hart Lane, choramos naquele dia. Hoje (domingo), no primeiro dia nesse novo estádio, sentimos a emoção. Devemos chorar porque se tornou realidade", afirmou.