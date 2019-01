O meia-atacante Arrascaeta esteve na Toca II nesta quinta-feira, mas o empresário Daniel Fonseca, que cuida dos interesses da carreira do jogador, levou o camisa 10 embora, após o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, não aceitar liberar o jogador para o Flamengo.

Horas depois de o dirigente criticar o empresário em coletiva de imprensa na Toca II, Daniel Fonseca emitiu um comunicado, admitindo ter encontrado com Itair Machado, mas não comentando o motivo de ter levado Arrascaeta embora justamente no dia da apresentação para a pré-temporada.

Na nota emitida por Daniel Fonseca, o empresário chegou a citar que sua conduta não "guiada por falsos egos pessoais" e ainda disse que "é tempo de fazer esforços pessoais" e que "as vaidades pessoais não tenham lugar".

Veja a nota de Daniel Fonseca na íntegra

Belo Horizonte, 3 de janeiro de 2019

Comunicado



Na tarde de hoje, o vice-presidente do Cruzeiro, o sr. Itair Machado, deu uma conferência de imprensa na qual abordou, entre outros temas, a situação do atleta Giorgian De Arrascaeta e da minha pessoa em particular.



A este respeito, queremos comentar que é correto o manifestado pelo Sr. Machado em relação a que tivemos uma reunião e que tratamos a eventual transferência do jogador, assim como o Flamengo comentou interesse em contar com seus serviços.



Nesta oportunidade nos expressaremos somente sobre as manifestações do Sr. Machado que se referem sobre nossa conduta, a qual não está guiada por falsos egos pessoais. Não é o momento para advertir sobre as consequências ou inconformidades de condutas passadas, senão no que resulte melhor para o desportista, os clubes envolvidos e investidores. É tempo de fazer esforços pessoais, esperemos que as vaidades pessoais não tenham lugar.



Daniel Fonseca.