O meia Hernanes, peça-chave para o processo de recuperação e liderança do São Paulo na temporada de 2019, não esteve bem durante a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, neste domingo (3), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista.



O jogador foi desarmado em algumas jogadas, errou passes que não costuma e creditou a atuação abaixo do esperado ao condicionamento físico, que ainda não considera o ideal. Sua melhor chance foi através de uma cobrança de falta na etapa inicial. Muito pouco para um jogador da sua qualidade técnica.



"Não tive tempo ainda para trabalhar como eu gosto. Agora teremos tempo, mais duas semanas cheias, com jogos só aos finais de semana. Vou conseguir o auge da forma", prometeu o meia. Com a eliminação nas fases preliminares da Copa Libertadores e a vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo neste momento só tem a disputa do Paulistão.



Hernanes tem a confiança da torcida e de Vagner Mancini. O treinador interino explicou o fato do jogador ter aparecido com menos frequência ao ataque na etapa final em Bragança Paulista.



"É um atleta diferenciado dentro do meu sistema de jogo. No início de jogo atuou mais adiantado, com liberdade de movimentação. Ele poderia atuar em toda parte ofensiva da equipe. Na segunda etapa achei melhor recuar, para que nós tivéssemos uma saída de bola melhorada e isso aconteceu", analisou Vagner Mancini.