O lateral-direito colombiano Luis Orejuela será operado na noite desta quarta-feira para corrigir a lesão que sofreu no menisco do joelho esquerdo. O procedimento cirúrgico será realizado no hospital Lifecenter, no bairro Serra, em Belo Horizonte.

O departamento médico do Cruzeiro aguardava o aval do Ajax, da Holanda, clube que detém os direitos econômicos do lateral, para que a cirurgia pudesse ser marcada. A informação sobre a data da cirurgia foi divulgada pelo repórter Josias Pereira, do Super FC.

Cortado da pré-lista da Colômbia para a Copa América, Orejuela precisará de 60 a 90 dias para se recuperar da lesão, sofrida na derrota do Cruzeiro por 4 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno do jogador aos gramados acontecerá, justamente, após a disputa da competição entre seleções sul-americanas.

Para a vaga de Orejuela, o técnico Carlos Queiroz convocou Stefan Medina, do Monterrey-MEX.