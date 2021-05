Desejo antigo do técnico Lisca, o lateral-esquerdo Alan Ruschel agora jogador do América. O Coelho anunciou no final da manhã desta quinta-feira (20), a contratação por empréstimo do jogador junto ao Cruzeiro, até o final da temporada.

Em contrapartida, a Raposa vai receber o volante Flávio, pouco utilizado nesta temporada, também até dezembro.

Aos 31 anos, Ruschel negociou com o Alviverde no início da temporada, mas acabou optando pela Raposa, com quem firmou um vínculo até o final de 2022.

Após iniciar a temporada como titular no time celeste, o lateral perdeu espaço na equipe, sendo preterido para a entrada do jovem Matheus Pereira. Foram seis jogos com a camisa estrelada.

No América, vai reencontrar o técnico Lisca, com quem trabalhou no Juventude, em 2012 e 2013. Na disputa por uma vaga no time titular terá a concorrência do experiente João Paulo, do recém-contratado Marlon, e do jovem Lucas Luan.

Como já atuou pela Raposa na Copa do Brasil e no Mineiro, Alan Ruschel vai estar à disposição da comissão técnica apenas para o Campeonato Brasileiro.

Carreira

Revelado no Juventude, passou por Pelotas, Luverdense-MT, Internacional, Athetico-PR, até chegar à Chapecoense, clube em que teve maior destaque.

Sobrevivente do trágico acidente do acidente com a delegação do clube catarinense, que vitimou 71 pessoas, na Colômbia, em 2016.

Recuperado, voltou a atuar, chegou a ser emprestado pelo Goiás, em 2019, até retornar à Chape, sendo figura importante na conquista da Série B na temporada passada, justamente em cima do América.

Ficha do jogador

Nome completo: Alan Luciano Ruschel

Data de nascimento: 23/8/1989

Local de nascimento: Taquara (RS)

Altura: 1,76 m

Clubes: Juventude-RS (até 2013), Pelotas-RS (2010 a 2011), Luverdense-MT (2011), Internacional-RS (2014 a 2015), Athletico-PR (2015), Goiás-GO (2019), Chapecoense-SC (2013; 2016 a 2019; 2020) e Cruzeiro-MG (2021).

Principais títulos: Copa Sul-americana (2016), Campeonato Brasileiro da Série B (2020), Campeonato Catarinense (2017 e 2020), Campeonato Gaúcho (2014 e 2015) e Copa da Federação Gaúcha de Futebol (2012).