Sede da futura Copa do Mundo de 2022, o Catar tropeçou nesta quinta-feira em mais um amistoso de preparação para a Copa da Ásia, competição que começa no próximo dia 5 de janeiro, nos Emirados Árabes Unidos. Jogando em casa, na cidade de Doha, o time catariano foi batido pela Argélia pelo placar de 1 a 0.



O único gol da partida foi marcado por Baghdad Bounedjah, aos 15 minutos do segundo tempo. O revés encerra uma boa sequência da seleção do Catar, que vinha de seis vitórias em oito jogos disputados. A última foi conquistada sobre o Quirguistão por 1 a 0, na terça.



Neste período, o Catar bateu a Jordânia por 2 a 0, a China (1 a 0), a Palestina (3 a 0), o Equador (4 a 3) e a até a Suíça (1 a 0), além de ter empatado com a Islândia (1 a 1) e sido batida apenas pelo Usbequistão (2 a 0).



O Catar jogará ainda mais uma partida neste ano, logo no dia 31, contra o Irã. Será o encerramento da temporada da equipe, que vai terminar sua preparação para a Copa da Ásia.



Na competição, no início de 2019, o time catariano vai integrar o Grupo E, que também conta com o Líbano, a Coreia do Norte e a Arábia Saudita. A estreia no torneio será contra os libaneses, no dia 9 de janeiro.