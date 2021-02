Em meio ao rendimento ruim do setor ofensivo do Cruzeiro durante toda a campanha do Cruzeiro na Série B, a defesa, especialmente os zagueiros da Raposa, conseguiram se destacar durante a competição.

Com 32 gols sofridos em 38 jogos, a equipe celeste foi a terceira menos vazada do campeonato, ficando atrás apenas de Chapecoense (21) e América (23).

A manutenção dos defensores poderia ser um dos pilares para a montagem do elenco da próxima temporada, que será comandado pelo técnico Felipe Conceição.

Entretanto, por diferentes motivos, a permanência de alguns dos zagueiros do atual plantel para os próximos campeonatos ainda é incerta.

Manoel

Um dos principais jogadores da Raposa no Brasileiro, Manoel tem contrato com o clube estrelado até junho deste ano.

Com o salário bem acima do teto de R$150 mil, estipulado pela diretoria celeste, o zagueiro, assim como vários outros jogadores do elenco, aceitou a repactuação salarial, em que a Raposa passaria a pagar, parceladamente, o restante dos vencimentos, a partir de 2021.

A questão financeira, aliada ao interesse de outros times, em razão do bom desempenho do defensor na Série B, fazem com que o futuro de Manoel esteja em aberto.

Em entrevista recente ao Hoje em Dia, o empresário do zagueiro, Neco Cirne, não cravou a permanência do jogador na Toca da Raposa II, mas afirmou que a tendência é de que ele permaneça no clube até junho, quando se encerra o vínculo.

Em seu retorno ao Cruzeiro, após empréstimos ao Corinthians e ao Trabzonspor-TUR, Manoel, que tem 30 anos, disputou 26 jogos, todos pela Série B, e marcou cinco gols.

Cacá

Mesmo tendo perdido a posição de titular durante o Brasileiro, Cacá é visto como dos principais ativos do Cruzeiro.

Em um momento em que o clube atravessa a pior crise econômica dos seus 100 anos de história, a venda do jovem defensor, de 21 anos, é vista como umas principais alternativas para sanar os débitos com os funcionários.

Com negociações em andamento com o futebol japonês, o jogador, inclusive, ficou de fora do jogo contra o Paraná – em que seria titular - pela última rodada da Série B, na última sexta-feira (29).

Léo

Em recuperação de uma lesão no joelho direito, que inclui um tratamento nos Estados Unidos, o zagueiro Léo não entra em campo pela Raposa desde setembro.

Também com vencimentos acima do teto atual, e com pouco espaço nos último meses, o zagueiro tem a permanência incerta no Cruzeiro.

Titular durante a primeira parte da temporada passada, o jogador caiu de rendimento, até se lesionar, e ficar um longo período afastado.

Com 401 jogos e 22 gols pelo time celeste, o defensor, que recentemente completou 33 anos, tem grande identificação com o clube estrelado, onde atua desde 2010.

Garantidos

Com a indefinição sobre a situação dos companheiros, apenas dois zagueiros tem a permanência confirmada para a próxima temporada: Ramon e Paulo.

O primeiro conquistou a posição de titular durante a Série B e, com atuações consistentes, fez boa dupla com Manoel durante o campeonato.

Aos 18 anos, Paulo atuou em duas partidas pela Raposa na Série B, já na reta final da disputa.

No último jogo, diante do Paraná, fez sua estreia como titular, e fez uma partida segura.

Apesar da pouca idade, também é visto dentro do clube estrelado como um dos jogadores mais promissores que surgiram na base nos últimos anos.

Outro zagueiro que oficialmente consta no elenco do Cruzeiro é Dedé. Sem atuar desde 2019, em razão de uma lesão no joelho direito, o zagueiro trava uma batalha judicial com a Raposa, em que cobra verbas trabalhistas atrasadas e pede a rescisão unilateral do vínculo.