O 1 a 0 para cima do América, nesse sábado (10), no Independência, foi o centésimo triunfo de Cuca como técnico do Atlético. "Ofereço essa vitória à minha esposa, Rejane, que está fazendo aniversário. Minha vitória de número 100. Abraço, Rejane, fica com Deus”, disse o comandante ao fim da partida.

E sem muito tempo para comemorar, o treinador vai em busca de mais um resultado positivo para premiar a torcida alvinegra. Na terça-feira (13), às 19h15, o Galo enfrenta o Boca Juniors, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

"Gostaria de ter uma semana para trabalhar para este confronto. Aí eu teria jogadores em condições melhores. Se tem amanhã (domingo), em que a gente se apresenta e viaja. Temos que ir na conversa e mostrar o posicionamento (dos atletas) no treino (de segunda-feira)”, comentou ele, sobre o curto período de preparação.

Favoritismo

Indagado se o Atlético é favorito para o duelo com os argentinos, Cuca disse que “não”.

"Jogar com o Boca é sempre muito difícil. Tem que se dividir o favoritismo. Eles têm um lado positivo, pois estão super descansados. E nosso lado positivo é que temos ritmo de jogo. Deixamos alguns (atletas) fora (contra o América) para estarem em condição melhor para terça-feira", afirmou.