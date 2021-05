Anunciado nesta segunda-feira (3), como novo atacante do Cruzeiro, Bissoli chega ao clube estrelado com a missão de preencher uma lacuna no time neste início de temporada.

O Hoje em Dia apurou que a contratação do centroavante, que chega por empréstimo junto ao Athletico-PR até o final de 2021, foi um pedido de Felipe Conceição.

A intenção do treinador é ter mais opções para um setor em que os especialistas não vêm o agradando.

Jogadores do atual elenco com mais características de atuar centralizado, como referência no ataque, Marcelo Moreno e Thiago ainda não conseguiram ganhar espaço com o técnico.

Com apenas um gol em cinco jogos, Moreno ganhou a oportunidade de iniciar jogando em dois jogos do Campeonato Mineiro, mas não convenceu o comandante a mantê-lo no onze inicial nas partidas seguintes.

Já Thiago teve ainda menos oportunidades, sendo acionado no segundo tempo de quatro partidas na temporada, sem conseguir balançar as redes.

Importante ressaltar que os minutos dados ao prata da casa até o momento não completariam uma partida inteira.

Outro centroavante do elenco é o jovem Zé Eduardo, que segue afastado em observação após apresentar alterações cardíacas, e ainda não atuou na temporada.

Diante desse cenário, Conceição tem optado em escalar Rafael Sóbis e William Pottker, originalmente atacantes que atuam pelas beiradas do campo, de forma centralizada.

Ambos contribuíram com dois e três gols, respectivamente, mas o sistema ofensivo da equipe estrelada segue com a baixa média de 1,07 gols por jogo (15 bolas na redes em 14 jogos).

Bissoli

Revelado no São Paulo, Bissoli atuou em quatro jogos na temporada - todos pelo Campeonato Paranaense - e marcou dois gols.

O atacante de 23 anos vinha atuando com a equipe de aspirantes do Athletico-PR, escalada para representar o Furacão no Estadual nos últimos anos.

No ano passado, o jogador atuou em 31 partidas pelo time principal e marcou nove gols. Destaque para os dois tentos na Copa Libertadores, diante do Peñarol, do Uruguai, e do River Plate, da Argentina.

Bissoli ainda balançou as redes uma vez na Copa do Brasil, seis no Paranaense, passando em branco no Campeonato Brasileiro.

Após ter a contratação oficializada, o atacante poderá ser inscrito já para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, no próximo domingo (9), contra o América, às 16h, no Independência.

Isso porque, o regulamento do Estadual autoriza que novos contratos sejam registrados ao longo do torneio, sem data limite para tanto.

Após perderem o jogo de ida por 2 a 1, os azuis precisam vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar à decisão da competição.

FICHA DO JOGADOR

Bissoli

NOME COMPLETO: Guilherme Bissoli Campos

POSIÇÃO: atacante

NASCIMENTO: 09/01/1998 - Jaú (SP)

ALTURA: 1,75m

ClUBES: São Paulo (2017 e 2018), Fernando de la Mora-PAR (2019), Athletico-PR (2020 e 2021) e Cruzeiro (desde 05/2021)

TíÍTULO: Campeonato Paranaense (2020)