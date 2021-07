Defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 16 gols sofridos em oito jogos, o Cruzeiro pode ter uma formação inédita na zaga para o duelo com o Brasil-RS, neste sábado (3), às 19h, no estádio Bento Freitas, pela nona rodada da competição.

Após cumprir suspensão no empate em 3 a 3 com o Guarani, nessa quinta, o zagueiro Ramon volta a ficar à disposição do técnico Mozart. A dúvida é se o defensor vai voltar ao time titular, e se o comandante da Raposa vai adotar o esquema com dois ou três zagueiros, em Pelotas.

Nos seis jogos em que esteve à frente da equipe celeste, o treinador conviveu com baixas por suspensão e lesão na zaga e mandou a campo cinco disposições diferentes no setor. (Confira abaixo)

Quando a opção foi por iniciar jogando com três zagueiros, o treinador ainda sacou o lateral-esquerdo Matheus Pereira para escalar o atacante Felipe Augusto aberto pelo corredor, como uma espécie de ala. Com apenas dois homens na zaga, Pereira retornou ao time.

No duelo com o Bugre, os escolhidos foram Léo Santos, estreante da noite, e o jovem Paulo. O bom desempenho de Léo no ataque, ao participar de dois gols, não apagou a infeficácia da defesa, que ao ser vazada pelo time campineiro, chegou a média de dois gols sofridos por jogo na Série B.

Outrora titulares, Weverton e Joseph foram barrados, após falhas recentes. O primeiro ficou no banco de reservas, e o ex-zagueiro do América sequer foi relacionado.

Outra alternativa para a posição, Eduardo Brock ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Contratado na semana passada, Rhodolfo aprimora a parte física e deve virar opção para os próximos jogos.

“Cedo para decidir”

Após o empate no Gigante da Pampulha, o técnico do Cruzeiro não quis adiantar qual formação vai adotar para o confronto com o Brasil-RS.

"É cedo para decidir. Preciso ver as condições do Paulo, as condições do Léo (Santos) e de outros jogadores. (Preciso ver as) Condições físicas, porque eles vêm de uma sequência de jogos e as partidas exigem muito da parte física. Antes de tomar a decisão, vamos avaliar a questão física desses atletas", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Certo é, que, independentemente das peças e do esquema escolhido, a Raposa precisa de uma melhora imediata no sistema defensivo para se afastar da zona de rebaixamento do campeonato.

Com oito pontos, a equipe celeste ocupa a 14ª posição, com apenas um ponto a mais do que o Remo, que abre o Z-4 neste momento.

Confira abaixo as formações de zaga utilizadas por Mozart no Cruzeiro:

Cruzeiro 1 x 1 Goiás: Ramon e Eduardo Brock

Ponte Preta 0 x 1 Cruzeiro: Ramon e Eduardo Brock

Operário 2 x 1 Cruzeiro: Ramon, Weverton e Paulo

Cruzeiro 2 x 1 Vasco: Joseph, Ramon e Paulo

CSA 2 X 1 Cruzeiro: Joseph, Ramon e Weverton

Cruzeiro 3 x 3 Guarani: Léo Santos e Paulo