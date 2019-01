Após passar por cirurgia no Brasil, o atacante Diego Costa iniciou a sua recuperação física no Atlético de Madrid nesta quarta-feira (2). O jogador brasileiro naturalizado espanhol faz reabilitação por conta de uma lesão no pé esquerdo.



De acordo com o clube espanhol, Costa iniciou os procedimentos de reabilitação e readaptação física. A partir de agora, ele fará tratamento diário na fisioterapia e treinamento aeróbico na bicicleta. Nos próximos dias, o trabalho se estenderá à piscina também.



Trata-se da segunda fase da recuperação do atacante da seleção espanhola. A primeira foi iniciada ainda em solo brasileiro após a operação realizada no dia 5 de dezembro. Costa foi operado pelo médico Rodrigo Lasmar, do Atlético e também da seleção brasileira.



Ele só deve voltar aos gramados em fevereiro, a tempo de participar das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e do clássico com o rival Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, marcado para o dia 10 do segundo mês do ano.



O atacante, de 30 anos, que já operou o quinto metatarso do pé esquerdo há 12 anos, vinha sofrendo com um desconforto no pé depois de uma pancada que sofreu há algumas semanas. Esse problema, juntamente com outras lesões musculares, fez com que o jogador perdesse até seis jogos nesta temporada e fosse substituído em outros dois desde o início de outubro.