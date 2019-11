A fase do Cruzeiro não é boa e o clube luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E no meio disso tudo algumas especulações voltam a colocar o nome do meia Thiago Neves ligado ao Corinthians.

Antes de ser o entrevistado do dia na sala de imprensa da Toca II, nesta quinta-feira (14), o camisa 10 da Raposa bateu um papo com a reportagem dos canais Fox Sports, entrando ao vivo no programa Fox Sports Rádio. E nesse bate-papo do jogador com o âncora da atração, Benjamin Back, Thiago Neves disse que tem vontade de atuar com a camisa do Timão.

"Como eu já falei há um tempo, vontade de jogar no Corinthians eu tenho, tenho vontade de jogar nos maiores e melhores. Não posso falar mais agora, porque nossa situação no Cruzeiro é complicada, queremos tirar o clube dessa situação. Vontade de jogar no Corinthians todos têm. Bateu na trave, foi por pouco que não aconteceu nesse ano. Não vou mentir, tenho o desejo de jogar no Corinthians, sim", disse o meia.

A resposta de Thiago Neves aconteceu após pergunta do próprio "Benja", que relembrou um interesse do próprio Corinthians no começo desta temporada.

"Nada demais, ele (Benjamin Back) só perguntou se eu tinha vontade de jogar no Coritnhians. Vontade todo mundo tem de jogar no Corinthians, no Flamengo, no Cruzeiro, time grande, no Palmeiras, todo mundo tem vontade de jogar nesses times. Eu falei no começo do ano que teve o interesse do Corinthians, mas eu tenho contrato com o Cruzeiro, renovei nesse ano, tem mais o ano que vem e tem a possibilidade de ficar até 2021", respondeu.

Com 150 jogos completados no empate em 0 a 0 com o Atlético, Thiago Neves ainda disse que não tem vontade de sair do Cruzeiro.

"Vontade sempre vai existir (de jogar em grandes clubes), estou aqui há algum tempo, não tenho intenção de sair, tenho um bom contrato, sou feliz aqui em BH, estou feliz no Cruzeiro também. O ano foi abaixo, mas a gente já meio que esperava pelo pouco de relaxamento que a gente teve depois da Libertadores, da classificação, do bicampeonato da Copa do Brasil, reconheço (um ano) bem abaixo, mas intenção de sair eu não tenho não", disse.