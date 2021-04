Entre os estreantes do lado cruzeirense na história do clássico contra o Atlético estava o jovem Adriano. Prata da casa, o atleta de 21 anos debutou em alto estilo no maior confronto de Minas, atuando na equipe profissional, com a vitória por 1 a 0 em cima do Galo, nesse domingo (11), no Mineirão, pela nona rodada do Estadual.

Mas superar o arquirrival não é surpresa alguma para o meio-campista, que, garante, possui um histórico vitorioso desde os tempos da base.

"Na base eu ganhei a maioria (dos clássicos). E aqui no profissional estou com repertório bom também (risos). É só manter", afirmou o volante à TV Cruzeiro.

E destacou a concentração do time para este resultado positivo em seu primeiro clássico como profissional. “A gente se preparou bem. Assim que acabou o jogo de quarta (2 a 0 sobre o Coimbra), focamos nesse de domingo. E conseguimos sair com a vitória”, ressaltou.