Embalado pela classificação histórica às quartas de final da Copa do Brasil, conquistada sobre o Corinthians, no meio de semana, o América volta o foco para a Série B. Na terceira colocação na tabela, com 35 pontos, o Coelho faz um confronto direto com a Ponte Preta, que soma 30 pontos, neste sábado (7), às 18h30, no Independência, pela 20ª rodada do campeonato.

Após poupar uma parte da equipe considerada titular na derrota para o Avaí, na última rodada, o técnico Lisca vai poder escalar o que tem de melhor diante da Macaca. A exceção fica por conta do zagueiro Eduardo Bauermann, em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

Entretanto, como o time alviverde vem de uma intensa sequência de jogos, a ser ampliada com o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional, no Beira-Rio, na quarta, é possível que o comandante americano volte a preservar algum jogador.

Outra baixa certa é o meia-atacante Guilherme, em recuperação de uma lesão no ombro direito, sofrida no revés diante do Avaí.

Caso vença a Ponte, e o Cuiabá não some os três pontos diante do Brasil-RS, também neste sábado, às 16h, em Pelotas, o América vai recuperar a vice-liderança da Série B.

O Coelho pode ganhar a posição em caso de empate, caso o time mato-grossense perca por dois ou mais gols de diferença.

Ponte Preta

Depois de vencer o Figueirense na última rodada, a Ponte Preta tenta o triunfo no Horto para voltar ao G-4 da competição. Para isso, além de vencer o Coelho, a Macaca torce para que o Juventude, 4º colocado com 31 pontos, não bata o CRB, domingo, às 18h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Em relação ao time que deve iniciar jogando neste sábado, o técnico Marcelo Oliveira revelou que vai promover três alterações. Na defesa, o zagueiro Rayan sentiu um incômodo no músculo adutor, e vai ser substituído por Ruan Renato.

O lateral-direito Léo Pereira e o atacante Matheus Peixoto deixam o time por opção do treinador, que vai dar uma chance para o volante Luís Oyama e o centroavante Tiago Orobó.

Com as alterações, o lateral-direito Apodi, que vinha atuando no meio de campo, volta para sua posição de origem.

FICHA DO JOGO

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data: 7 de novembro de 2020

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Transmissão: Premiere

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson, Messias e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovanne (Alê); Ademir, Rodolfo (Léo Passos) e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca

Ponte Preta

Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Dawhan, Luis Oyama e João Paulo; Bruno Rodrigues e Tigo Orobó. Técnico: Marcelo Oliveira