A classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro, após a vitória por 3 a 1 sobre o Tupynambás, fechou com chave de ouro a comemoração dos 111 anos de vida do Atlético, completados nesta segunda (25), mas não fez os jogadores esquecerem o principal objetivo da temporada: seguir vivo na Copa Libertadores.

"Sabemos que nós temos condições de reverter o quadro, ninguém vai dar nada para nós se não entrarmos em campo com a mesma dedicação que a gente tem entrado. Eu acredito que desta maneira a gente vai alcançar classificação", comenta o capitão Réver.

"Como eu disse, é jogo a jogo. Temos que pensar na primeira vitória em casa para que as coisas possam encaminhar da maneira que nós planejamos", acrescenta.

No próximo 3 de abril (quarta-feira), o alvinegro encara o Zamora, da Venezuela, no Mineirão. Com nenhum ponto conquistado em seis disputados, o Galo amarga a lanterna do grupo e precisa vencer todos os jogos para não depender de ninguém para se classificar à oitavas.

Antes disso, o time comandado por Levir Culpi enfrenta Caldese ou Boa Esporte pelas semifinais do Estadual. A definição sai nesta segunda.