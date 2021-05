A véspera do jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro ficou marcada por um ambiente descontraído entre Lisca e Cuca, a ponto de o técnico do América fazer uma brincadeira: “Podem ceder esse título, que não vai fazer falta para eles (Atlético), e eles ganham a Libertadores”. No dia seguinte, no domingo (15), veio o empate sem gols, no Independência, e o apito final do árbitro naquela ocasião deu início a uma série de rusgas e discursos ásperos por parte dos dois lados, já esquentando o clima para a partida de volta, neste sábado (22), às 16h30, no Mineirão.

Foi só o juiz Wanderson Alves de Souza encerrar aquele embate, restando ainda alguns segundos de acréscimo, para atletas e membros da diretoria e comissão técnica do clube alvinegro protestarem e até xingarem a arbitragem. “Deve estar com a camisa do América por baixo”, disse o presidente do Galo, Sérgio Coelho, a Wanderson, segundo consta na súmula do duelo. Ele foi um dos que mais ficarem exaltados com o episódio.

Logo a seguir, em sua entrevista, Lisca disparou contra a Federação Mineira de Futebol. “Do Oiapoque ao Chuí, nunca vi um time jogar apenas duas vezes fora de casa em 11 rodadas (referindo-se ao Galo no Estadual). E agora eles (Atlético) têm a vantagem na final. E agora, Federação Mineira? E todas essas inversões de mando que vocês fizeram? Cadê a credibilidade do campeonato? Eles têm uma vantagem, mas jogaram campeonato citadino, e nós, o estadual. E agora?”, questionou o comandante alviverde.

Cuca, também em sua coletiva, ficou irritado com a pergunta de um membro da imprensa, limitando-se a responder: “É sua opinião”.

O treinador atleticano também foi contestado por parte da torcida e pela imprensa por ter poupado jogadores contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira (19), priorizando a final ante o Alviverde. Depois da vitória por 1 a 0, disse que o time “não sentiu a falta dos titulares”, embora, na realidade, ele tenha escalado uma equipe mista e precisado colocar em campo no segundo tempo Hulk e Keno, autor do triunfo.

O clima quente que se instaurou nas horas e nos dias que sucederam a partida de ida da final ilustra o quanto Lisca e Cuca, e América e Atlético, ambicionam o troféu de campeão mineiro deste ano.

O Coelho tenta dar fim a um jejum de cinco anos sem a taça estadual; ao Galo, vale o bicampeonato em sequência. A Lisca, significaria sua primeira conquista pelo Alviverde; para Cuca, o quarto título em seu quarto Mineiro.

Em suma, o técnico atleticano não quer “ceder” o troféu ao americano, que, por sua vez, sabe que vai precisar vencer por qualquer placar neste sábado para comemorar com o Coelho no Mineirão.

A FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino. Hulk e Keno. Técnico: Cuca

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Bruno Nazário (Ademir), Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca

DATA: 22 de maio de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta da decisão do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcus Vinícius Gomes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

TRANSMISSÃO: Rede Globo