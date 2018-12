Não bastou ser eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil (final) e na Libertadores. O Flamengo recebeu duas respostas negativas do Cruzeiro recentemente no mercado. Primeiro por Dedé, depois pelo preparador físico Robertinho. O primeiro parece ter saído do radar flamenguista.

Uma vez que, neste sábado (29), o time Rubro-Negro anunciou a chegada oficial do defensor Rodrigo Caio, que estava no São Paulo. O jogador assinou por cinco anos com o clube da Gávea, e procurava um novo time, tendo feito até exames médicos no Barcelona. Aos 25 anos, é o primeiro reforço da nova diretoria, encabeçada pelo presidente recém-eleito Rodolfo Ladim.

O interesse do Flamengo em Dedé foi revelado pelo vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, em entrevista ao Hoje em Dia, no qual informava que havia rejeitado uma oferta na casa dos R$ 20 milhões pelo Mito. Ao jornalista Mauro Cézar Pereira, da ESPN, Itair voltou a comentar o assunto: Dedé só sairia do Cruzeiro se a multa rescisória for paga (R$ 160 milhões).

Para ter Rodrigo Caio do SPFC, o Fla não precisou desembolsar tanto. Foram 5 milhões de euros (R$ 22 milhões) por 45%, segundo publicação do site globoesporte.com.