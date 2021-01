O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, postou, na tarde desta quinta-feira (28), uma foto ao lado do ex-atacante Ronaldo, a quem presenteou com uma camisa do clube estrelado.

Na publicação, o mandatário da Raposa revelou que o encontro com o Fenômeno se deu em meio a reuniões de organização para a próxima temporada, e terminou a legenda com uma frase enigmática.

“Em São Paulo, para reuniões de planejamento do ano de 2021 tanto no futebol como de negócios. Dentre elas, tive o prazer de assentar com @ronaldo, que saiu do @cruzeiro pro mundo. Virão coisas boas aí. Obrigado pela recepção Fenômeno”, escreveu Santos Rodrigues.

Mesmo sem revelar o teor da conversa com o ex-jogador, um dos assuntos que pode ter entrado na pauta do encontro é um possível amistoso entre o Cruzeiro e o Real Valladolid, clube que Ronaldo é proprietário e presidente.

Em entrevista recente ao Hoje em Dia, o presidente da Raposa revelou as negociações com o Fenômeno para um jogo comemorativo ao centenário do Cruzeiro.

“Queria fazer jogos aqui no Mineirão, conversamos com clubes, o próprio Belletti tinha uma situação de trazer um Barcelona. Então, todos querem fazer esse jogo. Já conversei com o Ronaldo (Fenômeno), de olhar com o time dele (Valladolid-ESP), conversamos, através de empresários, sobre o time do Beckham (Inter Miami-EUA). Querer, todo mundo queria, mas a pandemia deixa uma incerteza”, disse o mandatário, quando questionado sobre a realização de eventos desse tipo em 2021.

Tendo Ronaldo como proprietário desde 2018, o Valladollid atualmente disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Ainda como jogador, o Fenômeno teve passagem rápida, mas com destaque pela Raposa. Entre 1993 e 1994, o ex-atacante disputou 58 jogos, marcou 56 gols, conquistando o Campeonato Mineiro de 1994.

O grande desempenho no Cruzeiro, inclusive, rendeu a ele uma convocação para a Copa do Mundo de 1994, que acabou sendo conquistada pela seleção brasileira.