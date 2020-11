Um dos destaques do Atlético na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, o zagueiro Igor Rabello deverá pintar novamente na equipe titular comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. Com Junior Alonso servindo à seleção paraguaia nas Eliminatórias, o "General" deve formar a dupla com o capitão Réver, no próximo sábado (14).

Entrevistado nesta quinta-feira (12), na Cidade do Galo, Rabello mantém a modéstia e, sem se colocar entre os onze para encarar o Corinthians na Neo Química Arena, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Quem ele (Sampaoli) escolher, vai dar o melhor dentro de campo para ajudar ao Galo. Contra o Flamengo já demonstramos outra cara. E acho que esse vai ser o principal objetivo para a gente conseguir vencer o Corinthians", destacou o zagueiro.

O triunfo sobre o rubro-negro carioca, que culminou na demissão do catalão Domènec Torrent, foi de extra importância para os atleticanos. Além de voltarem à vice-liderança, o time mostrou uma outra virtude dentro das quatro linhas. Rabello explica qual foi:

"O que a gente mudou foi a competitividade. Sabemos da qualidade que nós temos. Estava faltando a competitividade. A gente tem que continuar com isso. Juntando nossa qualidade técnica, qualidade individual com a competitividade, vai ser muito difícil vencer a gente", finalizou.