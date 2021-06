O Cruzeiro informou na tarde desta sexta-feira (4), que o lateral-direito Klebinho está afastado preventivamente dos treinamentos e jogos da equipe celeste. O jogador teve contato com uma pessoa que apresentou sintomas da Covid-19 e ficará afastado nos próximos dias até que a hipótese de contaminação seja descartada.

Com isso, o lateral vai desfalcar a Raposa no duelo com o CRB, neste domingo (6), às 18h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Klebinho também virá dúvida para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Juazeirense-BA, na próxima quarta, às 19h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Contratado na semana passada por empréstimo junto ao Flamengo, até o final da temporada, o lateral estreou justamente na vitória por 1 a 0 sobre a Juazeirense-BA, nessa quinta, no Gigante da Pampulha, na primeira partida do confronto.

Com o afastamento preventivo de Klebinho, e a ausência de Geovane, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o titular Rául Cáceres á única opção para o setor à disposição neste momento.