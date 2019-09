Após as declarações polêmicas e que geraram muita repercussão depois da derrota do Cruzeiro para o Internacional por 3 a 0, que culminou com a eliminação da Raposa na Copa do Brasil, o meia Thiago Neves usou sua conta particular no Instagram para colocar pingos 'nos is' e desabafar.

"Para todos: nos momentos mais difíceis, tentamos sempre encontrar algo quenos conforte. No futebol, assim como na vida, não poderia ser diferente... Hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Perdemos e não por culpa de terceiros... Perdemos, em primeiro lugar, por culpa nossa (jogadores e diretoria), e, em segundo, para um grande adversário, que também teve o seu mérito..."

"Respeitando todos aqueles que lucram com as minhas palavras, em nenhuma hipótese, joguei na conta de A, B, ou C... Pelo contrário, durante todos esses anos aqui no Cruzeiro, nunca fui omisso, sempre fui verdadeiro dentro e fora de campo (basta olhar os números e títulos conquistados)... Espero que essa derrota sirva de aprendizado para todos, e que possamos JUNTOS, com muito trabalho, tirar o Cruzeiro dessa situação atual (dentro e fora de campo)", disse o meio-campista em duas postagens em suas histórias nas redes sociais.

Logo após a eliminação da Raposa, Thiago Neves contestou as escolhas do técnico Rogério Ceni, que fez improvisações em um jogo importante.

"Hoje era um jogo diferente, e nós tivemos que adaptar a um novo esquema. Na minha opinião, você querer mudar dois, três jogadores fora de casa é muita coisa, ainda mais de um time que vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, principalmente jogadores que não vêm jogando. Foi complicado, mas mesmo assim fizemos um bom primeiro tempo. Mas foi o que falei, o primeiro gol fez o time sentir muito", falou o camisa 10.

O técnico Rogério Ceni volta a trabalhar na Toca II na tarde desta sexta-feira, quando começará a armar o time para a partida contra o Grêmio, no domingo, às 11h, no estádio Independência, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.