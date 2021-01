O Cruzeiro informou, na noite desta sexta-feira (8), que o volante Henrique fará parte da reabilitação de uma cirurgia no joelho direito, realizada em outubro, em um centro especializado, em São Paulo.

De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, a medida tem o objetivo de otimizar o processo de transição para os gramados, sendo conduzida por profissionais da escolha do jogador, em comum acordo com o clube estrelado.

A inda segundo o Cruzeiro, o departamento médico celeste vai acompanhar com proximidade a evolução do tratamento de Henrique, aguardando o retorno do jogador assim que esteja recuperado.

Com contrato até 2021, o volante não atua desde o dia 8 de outubro, quando a Raposa foi derrotada por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, no Mineirão.

Dedé e Léo

Henrique é o terceiro jogador do time celeste que busca tratamento fora do clube nesta temporada.

O primeiro foi o zagueiro Dedé, que sofreu uma lesão no joelho direito em outubro de 2019, passou por uma cirurgia no local, e optou para realizar o tratamento - ainda em andamento - no Rio de Janeiro.

Mais recentemente, em dezembro, o zagueiro Léo confirmou que vai tratar uma lesão no joelho direito, sofrida há mais de três meses, em Chicago, nos Estados Unidos, arcando com os custos do tratamento.