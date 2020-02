A Era Rui Costa chegou ao fim sem um título sequer pelo Atlético. Na madrugada desta quinta-feira (27), a diretoria do Galo informou o desligamento do diretor de futebol, que, nesta tarde, fez uma nota de agradecimento por ter trabalhado no clube.

Contratado em abril do ano passado, Rui Costa chegou tendo no currículo passagens por Grêmio, Chapecoense e Athletico-PR. No Galo, foi muito criticado pelos maus resultados do time e as contratações.

Confira abaixo a nota de Rui Costa

“É com muita tristeza que encerro nesta quinta-feira (27) minha passagem pelo Clube Atlético Mineiro. Só tenho a deixar os meus mais sinceros agradecimentos a essa instituição, para a qual entreguei toda a minha dedicação desde o primeiro dia de trabalho.

Apesar dos resultados insatisfatórios e frustrantes desse início de temporada, tenho muita confiança na hombridade e capacidade do grupo. Presenciei claramente o quanto sentem na pele a dor de uma derrota. Creio fortemente que esses mesmos atletas levarão o Galo às vitórias e conquistas que esse grande clube merece.

Minha gratidão ao presidente Sérgio Sette Câmara, ao vice-presidente Lásaro Cândido da Cunha, comissão técnica e todos os profissionais e colaboradores com quem convivi neste período. Deixo, por fim, um agradecimento especial aos apaixonados atleticanos, que sempre jogaram junto com o time, nos bons e maus momentos. Muito obrigado a todos.”

