No Atlético desde julho do ano passado, o treinador Jorcey Anísio pode assumir um imenso desafio no alvinegro. Contratado junto ao Botafogo, o profissional de 47 anos é um dos cotados para assumir a vaga deixada pelo baiano Chiquinho, demitido nesta terça-feira (17). Ele, inclusive, comandou a atividade de Rafael, Victor, Michael e Matheus Mendes, no dia que marcou a decisão do clube em parar suas atividades por tempo indeterminado, devido a pandemia do novo Coronavírus.

Auxiliar de Flábio Tenius no time da Estrela Solitária, Jorcey teve a oportunidade de trabalhar com grandes goleiros, como Jefferson, Gatito Fernandez, Sidão e Diego Cavalieri. Nas divisões inferiores da Seleção Brasileira, ele preparou Alisson, hoje titular de Tite e também do Liverpool, da Inglaterra, Gabriel Brazão, jovem vendido pelo Cruzeiro ao Milan, da Itália, e outros nomes que se deram bem no mundo da bola.

No Atlético, o carioca, ex-goleiro do Flamengo, assumiu o papel de treinar os arqueiros do time Sub-20. Neste primeiro desafio, conquistou a confiança de atletas e outras pessoas de dentro do clube. Bem indicado e, principalmente, qualificado, ganha espaço neste momento de reestruturação e, caso Alexandre Mattos não vá ao mercado, pode ser efetivado na comissão de Jorge Sampaoli.

Sobre a exigência do argentino de que os goleiros saibam usar os pés para ajudar na criação de jogadas, o preparador afirma que, para ele, esta função de ensinamento não é novidade. Em contato recente com o Hoje em Dia, Jorcey contou que desde os tempos de Botafogo já a colocava em prática.

"O Barroca gostava muito disso no time. Trabalhávamos assim por lá", disse.

O Atlético, por sua vez, ainda não se manifestou sobre o substituto de Chiquinho. A ver.