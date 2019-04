Após a goleada sofrida no Paraguai acompanhada da demissão de Levir Culpi, o Atlético já pensa na decisão do Campeonato Mineiro. Na primeira partida da grande final, quem deve estar na beira do campo comandando a equipe vai ser Rodrigo Santana. O clube ainda não definiu quem será o substituto oficial do curitibano de 65 anos.

Faltando apenas a confirmação do clube, o treinador da equipe sub 20 ddeve assumir o time principal de forma interina pelo menos até o clássico de domingo (14) contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Carreira

Aos 36 anos, o treinador natural de Santos (SP) acumula passagens por diversas equipes menores de seu estado natal. Seu trabalho ganhou maior notoriedade quando assumiu a URT e no estadual de 2017 levou a equipe de Patos de Minas à conquista do título do interior.

Naquela edição, o jovem técnico desbancou os badalados Roger Machado e Mano Menezes para ser eleito o melhor treinador do Estadual.