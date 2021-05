Ao chegar ao terceiro jogo seguido sem balançar a rede do adversário, pois na final do Campeonato Mineiro empatou as duas partidas contra o Atlético por 0 a 0, e neste domingo (30) estreou na Série A do Campeonato Brasileiro perdendo por 1 a 0 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, o técnico Lisca afirmou o que precisa aprimorar no seu time para a sequência da temporada: “precisamos melhor nossa contundência ofensiva”.

Além de garantir que vai trabalhar com seu grupo para melhor a força ofensiva, Lisca destacou ainda a dureza da derrota, com o gol do Furacão sendo marcardo por Carlos Eduardo já aos 41 minutos do segundo tempo.

Lisca garante que o América precisa melhorr sua produção ofensiva para fazer boas campanhas na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil

“O jogo estava bem controlado, parelho, não foi um jogo em que a gente conseguiu ser superior ao adversário. Estava equilibrado, caminhava para o empate, que era o mais justo, mas num lateral nosso, perdemos a bola e eles armaram a jogada do gol, que pareceu até meio sem querer”, afirmou o treinador americano.

Ele destacou ainda algo que ainda não tem, a força do grupo do Athletico-PR, pois o gol nasceu de uma jogada que teve a participação de jogadores que entraram em campo na etapa final.

“O lance do gol deles mostrou a qualidade do grupo do Athletico-PR, pois foi uma jogada armada pelo Terans, que lançou o Carlos Eduardo, que tentou, pelo que parece, cruzar para o Matheus Babi. Todos jogadores que entraram no decorrer do confronto”, analisou Lisca.

O acerto ofensivo do América é urgente, pois na próxima quarta-feira (2) o time já estreia na terceira fase da Copa do Brasil recebendo o Criciúma, às 21h30, no Independência.