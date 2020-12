Sem entrevistas. Assim será a quinta-feira (17) na Cidade do Galo. Após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, nesta quarta (16), o Atlético viu o sonho de soltar o grito de bicampeão ficar bem mais distante no Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, o Tricolor disparou na liderança e deixou o Galo com sete a menos, faltando 12 rodadas para o término da competição mais importante do país.

Sem voo fretado, a delegação alvinegra dormiu na capital paulista e embarcou às 9h50 para Minas Gerais. Com chegada prevista para às 11h em solo mineiro, o time fará uma atividade regenerativa no Centro de Treinamentos, e, no dia seguinte ao "baile" no Morumbi, a TV Galo não promoverá a entrevista remota com um atleta.

O Atlético volta a campo no sábado (26), quando fará a última partida do ano, contra o Coritiba. O duelo, marcado para às 17h, será realizado no Mineirão.