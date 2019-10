A atual fase do Cruzeiro, 17° colocado no Campeonato Brasileiro, motivou a maior organizada do clube a invadir à Toca II na tarde desta terça-feira (1).

Membros da torcida Máfia Azul arrombaram a tranca de um dos portões do centro de treinamento e invadiram o local, e soltaram foguetes dentro da propriedade, interrompendo uma atividade realiza pelos jogadoreres reservas. A invasão ao Centro de Treinamento do Cruzeiro foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da organizada.

Em tom de cobrança e pedidos de empenho por parte dos jogadores, os torcedores conseguiram falar inclusive com o treinador Abel Braga, recém-chegado à Raposa.

Na transmissão veiculada pela organizada, é possível ver a participação do zagueiro Léo e do goleiro Rafael, que possuem grande identificação com o clube estrelado, tentando acalmar os torcedores, assim como o próprio Abel.

Em meio ao tumulto, o comandante da Raposa tentou apaziguar a situação, dialogando com alguns torcedores, claramente exaltados.

"Ontem o time mereceu perder? Então, vai continuar assim. Vai por mim, eu falei no primeiro dia, quero e preciso de apoio. Vai por mim", disse Abel Braga a membros da Máfia Azul.

Dezenas pessoas acessaram o CT sem permissão, estouraram foguetes dentro do espaço privado e interromperam a atividade que era comandada pelo técnico Abel Braga.

Quem também foi cobrado pelos torcedores foi o supervisor administrativo, Benecy Queiroz, que pediu que os invadores deixassem o gramado.

"A conversa acabou, Benecy. Agora nós vamos deixar o Cruzeiro cair. Isso aqui é Cruzeiro", disse um dos membros.

