A atual fase do Cruzeiro, 17° colocado no Campeonato Brasileiro, motivou a maior organizada do clube a invadir à Toca II na tarde desta terça-feira (1). Membros da torcida Máfia Azul arrombaram a tranca de um dos portões do centro de treinamento, adentraram o local e soltaram foguetes dentro da propriedade, interrompendo uma atividade realizada pelos jogadores reservas.

A invasão ao centro de treinamento do Cruzeiro foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da organizada. Em tom de cobrança e pedidos de empenho aos jogadores, os torcedores conseguiram falar, inclusive, com o treinador Abel Braga, recém-chegado à Raposa.

Na transmissão em questão, é possível ver a participação do zagueiro Léo e do goleiro Rafael, que possuem grande identificação com o clube estrelado, tentando acalmar os torcedores, assim como o próprio Abel.

Em meio ao tumulto, o comandante da Raposa tentou apaziguar a situação, dialogando com alguns torcedores, claramente exaltados.

"Ontem o time mereceu perder? Então, vai continuar assim (jogando bem). Vai por mim, eu falei no primeiro dia, quero e preciso de apoio. Vai por mim", disse Abel Braga a membros da Máfia Azul.

Quem também foi cobrado pelos torcedores foi o supervisor administrativo, Benecy Queiroz, que pediu que os invasores deixassem o gramado.

"A conversa acabou, Benecy. Não vamos deixar o Cruzeiro cair. Isso aqui é Cruzeiro", disse um dos membros.

Após os ânimos se acalmarem, um grupo de três torcedores, escolhido pelos próprios jogadores, entraram nas dependências da Toca II para conversar com o representantes do elenco.

Enquanto isso, o restante dos invasores foi abordado pela Polícia Militar, e posteriormente retirado do centro de treinamento do Cruzeiro.

Líderes cobrados

Líderes do elenco, como Thiago Neves, Robinho, Fábio e Dedé, estavam na academia no exato momento da invasão, juntamente com os demais jogadores que atuaram na derrota por 1 a 0 para o Goiás, nessa segunda-feira (30), mas foram ao gramado e ouviram os pedidos dos torcedores.

Um dos mais visados pelos torcedores, TN10 foi cobrado pelos invasores para “chamar a responsabilidade” pelo momento vivido pelo clube.