O Cruzeiro segue em péssimo momento no Campeonato Brasileiro da Série B. A derrota por 1 a 0 para o Remo, nesta terça-feira (20), no estádio Baenão, pela 13ª rodada da competição, marcou o sétimo jogo seguido da Raposa sem vitória.

Com 11 pontos, na 16ª posição, o time celeste vai entrar na zona de rebaixamento caso haja um vencedor no duelo entre Vitória e Ponte Preta, marcado também para esta terça, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador. As duas equipes têm nove pontos.

Após o confronto na capital paraense, o goleiro Fábio desabafou sobre a delicada situação da equipe estrelada.

"Momento difícil. Infelizmente algumas coisas não estão saindo da parte que a gente trabalha. Independente das coisas externas, estamos focados em melhorar, buscar a vitória a todo mundo. Continuar trabalhando. Deus sabe de todas as coisas. Sofro junto da torcida”, disse o camisa 1, em entrevista ao canal Premiere.

O Cruzeiro vai tentar a reabilitação no próximo sábado (24), para enfrentar o Vila Nova, às 16h30, no estádio Oba, em Goiânia.

