Após a derrota para o Sport na última segunda-feira (19), o América chegou a três derrotas consecutivas, igualando a sua pior sequência no competição início da competição.

Nas três primeiras rodadas, o Coelho perdeu para Athletico, Corinthians e Flamengo. Foi justamente após a derrota diante do rubro-negro que o técnico Lisca decidiu, em comum acordo, deixar clube.

Nas últimas três rodadas, o América perdeu para Fortaleza, Atlético e Sport. No comando do Coelho há seis jogos, essa é a primeira sequência de derrotas do técnico Vagner Mancini.

Para tentar interromper esse momento ruim, o América terá pela frente um adversário grande, mas que vive situação delicada na tabela. O Coelho vai a Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio, no sábado (24), às 17h. Enquanto o Grêmio é o 19º colocado com seis pontos, o América é o 16º com nove. Ao contrário do alviverde, o Grêmio vem de vitória contra o Fluminense e empate com Internacional.